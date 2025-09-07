"Salió a recoger a su hijo": Familiares de la mujer secuestrada piden ayuda a la Policía

Una mujer identificada como Claudia M.A. , de 34 años, fue secuestrada la noche del lunes en la ciudad de Guayaramerín, en el departamento del Beni. Según la denuncia presentada por su familia, el hecho ocurrió aproximadamente a las 22:30, cuando la víctima se dirigía en motocicleta a recoger a su hijo que se encontraba jugando fútbol.

En imágenes de cámaras de seguridad se observa cómo una camioneta negra intercepta a Claudia, y dos sujetos descienden del vehículo para forzarla a subir, mientras ella grita desesperadamente pidiendo auxilio. Tras el ataque, el vehículo huye del lugar, sin dejar mayores rastros.

“Ella salió con destino a recoger a su hijo, de ahí no sabemos más nada. Esperamos respuesta de la Policía, pero no vemos resultados hasta ahorita”, declaró.

Claudia es comerciante de productos brasileños y, según su familia, no tiene deudas pendientes ni conflictos personales conocidos. “Ella es muy conocida en Guayaramerín. Solo los fines de semana salía a cobrar por los productos que traía de Brasil”, explicó su padre.

Por su parte, un primo de Claudia también pidió a las autoridades actuar con rapidez. “Pedirle a la Policía que se movilice porque hasta aurita no se aparece para dar alguna versión de algo, para poder identificar la movilidad. Estamos todos consternados con esta noticia”, agregó.

Tras conocerse el secuestro, mototaxistas y trabajadores del rubro de alquiler de motos se sumaron voluntariamente a las labores de búsqueda. “Como ella es conocida, todos empezaron a colaborar. Estamos muy preocupados”, añadió el familiar.

