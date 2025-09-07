Cuatro acribillamientos en menos de dos meses en el Trópico de Cochabamba

La región del Trópico de Cochabamba se encuentra en estado de alerta tras una alarmante ola de violencia armada. En menos de dos meses, se han registrado cuatro casos de acribillamientos, dejando un saldo de varias personas muertas y heridas. Las autoridades no descartan que los hechos estén vinculados al narcotráfico y ajustes de cuentas entre grupos criminales.

El primer hecho se registró el 15 de julio en la localidad de Mayopampa, municipio de Sinaota, donde un padre e hijo fueron asesinados a tiros por sujetos que descendieron de un vehículo y abrieron fuego. Una mujer resultó herida en el ataque.

El 13 de agosto, otro ataque armado ocurrió cuando dos personas fueron acribilladas mientras se encontraban dentro de su vehículo. Se realizaron más de 50 disparos al motorizado. Pese a la gravedad del ataque, las víctimas lograron sobrevivir y fueron trasladadas a un centro de salud. Los atacantes huyeron del lugar.

El 2 de septiembre, una pareja fue baleada en Chimoré, también mientras se encontraba en su vehículo. Ambas personas resultaron heridas. En este caso, la Policía logró aprehender a uno de los presuntos autores, quien ya tenía antecedentes por narcotráfico.

El hecho más reciente ocurrió el 5 de septiembre, cuando dos personas fueron acribilladas mientras estaban en su vehículo. Las víctimas, que ya han sido identificadas, tendrían vínculos con el narcotráfico. Ambas fallecieron en el lugar. Las autoridades investigan el caso como un posible ajuste de cuentas.

Ante esta seguidilla de hechos violentos, la Policía intensificó los operativos en la zona y se encuentra recolectando pruebas para identificar a los autores de los ataques. Sin embargo, el temor entre los habitantes del Trópico crece cada día, en medio de la percepción de que el crimen organizado gana terreno en la región.

