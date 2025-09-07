"No podemos ni llegar a casa": Conductores de micros en Santa Cruz lamentan escasez de diésel y largas filas

La emergencia por la escasez de diésel continúa afectando el transporte público en Santa Cruz, donde al menos el 50% de los micros no pueden operar con normalidad. Los conductores denuncian que deben esperar hasta dos días en las gasolineras para poder cargar combustible, lo que les impide trabajar de forma continua.

En la gasolinera de la avenida La Campana, en la Radial 10, la fila de micros se extiende por más de 10 cuadras. Los conductores se ven obligados a dormir en sus vehículos para asegurar un lugar, una situación que, según afirman, es insostenible.

"Es muy lamentable que solo despachen 10.000 litros para tantas unidades. La población se queja porque no estamos dando un buen servicio. Estamos trabajando menos del 50%", expresó uno de los choferes, visiblemente molesto. Otro conductor añadió que la situación le impide regresar a casa y afecta económicamente a sus familias.

Los transportistas lamentan la pérdida de días de trabajo y esperan que las autoridades encuentren una solución definitiva a la crisis de diésel. "Ojalá que se normalice. No sé cómo será con el gobierno que va a entrar", comentó un conductor, reflejando la incertidumbre en el sector.

