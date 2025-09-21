TEMAS DE HOY:
Comité multisectorial advierte que la escasez de diésel afectará la distribución de alimentos

El comité multisectorial exhortó al Gobierno a garantizar la seguridad energética del país, no solo en diésel y gasolina, sino también en gas, para evitar una crisis mayor.

Milen Saavedra

21/09/2025 13:44

Estación de servicio en El Alto. FOTO/Jorge SURCO @APGNoticiasBo
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La escasez de diésel en Bolivia está poniendo en riesgo la producción y distribución de alimentos a nivel nacional, advirtió el comité multisectorial. Representantes del sector pidieron al Gobierno medidas urgentes, señalando que la falta de combustible podría provocar un desabastecimiento en los mercados.

César Gonzales, vocero del comité, expresó la grave preocupación del sector productivo. "Se requiere bastante diésel y sin diésel, a la población boliviana le va a faltar alimentos", afirmó. González subrayó que la situación afecta la siembra, y que de no solucionarse, la producción para el próximo año podría verse comprometida.

El representante también señaló que el transporte de carga, un eslabón vital en la cadena, está paralizado. “De cada 10 camiones, solo dos están transitando, y ocho están haciendo cola”, explicó. Esta interrupción en el transporte pesado no solo genera pérdidas económicas para los transportistas, sino que también provoca un alza en los precios de los productos de la canasta familiar.

El comité exhortó al Gobierno a garantizar la seguridad energética del país, no solo en diésel y gasolina, sino también en gas, para evitar una crisis mayor.

 

 

 

