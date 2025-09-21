"Ocho de cada diez camiones están en los surtidores": La escasez de combustible paraliza al transporte en Bolivia

La falta de combustible en el país está provocando un grave "cuello de botella" en la cadena logística, afectando a la economía nacional y generando pérdidas millonarias, según advirtió la Confederación de Choferes de Bolivia. La escasez se evidencia en las interminables filas de vehículos en gasolineras de capitales, provincias y ciudades intermedias.

Lucio Gómez, representante de la Confederación, expresó su preocupación por la situación, que ya está generando pérdidas económicas significativas para el sector. “Hoy, el transporte ya estamos en pérdida. No existen recursos económicos para cumplir con nuestras obligaciones”, afirmó Gómez.

El dirigente señaló que al menos ocho de cada diez camiones están detenidos en surtidores, sin poder continuar sus rutas de transporte de carga, lo que afecta tanto el comercio nacional como el internacional. Gómez hizo un llamado a las autoridades del Gobierno a tomar medidas urgentes, independientemente de que su mandato esté próximo a terminar.

“Si no trabaja el transporte nacional e internacional estoy seguro que los recursos económicos, mucho más se reducirán”, enfatizó Gómez, subrayando la responsabilidad del Estado de garantizar la provisión de combustible para evitar una crisis mayor.

