Brasil denuncia que líder del PCC vive en Bolivia "con lujos" y planea crímenes desde el país

Autoridades brasileñas informaron que un líder de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC), considerado uno de los criminales más buscados de Brasil, se encuentra prófugo en Bolivia. Se trata de Sérgio Luiz de Freitas Filho, alias "Mijão" o "Xixi", quien presuntamente vive en el país desde donde dirige la logística del tráfico internacional de cocaína.

Según el Ministerio Público y la Policía de São Paulo, "Mijão" es el principal articulador de un reciente plan para asesinar a un fiscal y a un comandante de la Policía Militar en Brasil, con el objetivo de detener una investigación sobre los crímenes de la facción, según publican los medios brasieños Estadão y Metrópoles.

Vida de lujos y operaciones desde Bolivia

De acuerdo con reportes del Ministerio Público brasileño, "Mijão" habría establecido su residencia en Bolivia, donde lleva una vida de lujos. Se le atribuye la apertura de restaurantes y clubes nocturnos, utilizando presuntamente documentos falsos.

Desde suelo boliviano, según las autoridades brasileñas, "Mijão" no solo gestiona el tráfico de cocaína hacia Brasil y Europa, sino que también ha organizado un grupo encargado de misiones estratégicas para el PCC, como el rescate de líderes de la facción presos en Brasil y la eliminación de autoridades que representan una amenaza para la organización.

Desarticulación de un plan criminal

La Policía y el Ministerio Público de São Paulo desarticularon el plan para asesinar al fiscal Amauri Silveira Filho, quien investigaba delitos de narcotráfico y lavado de dinero. En la operación, dos empresarios vinculados al PCC fueron arrestados, señalados de financiar la compra de vehículos, armas y la contratación de ejecutores para el crimen.

Las investigaciones para capturar a "Mijão" y a otros fugitivos continúan. La presencia de este peligroso criminal en Bolivia es una preocupación para las autoridades de ambos países y resalta la necesidad de una mayor cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado.

Además, un programa de la televisión brasileña anunció una investigación en Bolivia para "mostrar la cómoda vida de uno de los líderes del PCC". Según el medio Sérgio Luiz de Freitas manda, remotamente y en libertad, los asuntos de la facción criminal. A continuación, mira el adelanto del programa:

