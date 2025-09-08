Tuto Quiroga le dice a Arce que “guarde silencio” y "aliste sus maletas"

El candidato presidencial por la alianza Libre, Jorge "Tuto" Quiroga, respondió con dureza al presidente Luis Arce, a quien le pidió “guardar un discreto silencio, hacer maletas y prepararse para dejar el Palacio” tras considerar que su gestión ha fracasado.

Las declaraciones de Quiroga surgen después de que el presidente Arce calificara de “mezcla de risas y alarma” las críticas del candidato sobre la gestión del Gobierno en la crisis económica del país.

Desde Virginia, Estados Unidos, Quiroga arremetió contra Arce, acusándolo de haber “destruido Bolivia” y de causar “sufrimiento, dolor y angustia a las familias bolivianas”. El candidato aseguró que “es para llorar la situación en la que nos ha dejado”.

Quiroga también se refirió a la transición de gobierno, afirmando que esta debe hacerse con un “gobierno electo el 19 de octubre”, en referencia a la segunda vuelta. El candidato rechazó cualquier posibilidad de diálogo con el actual mandatario, a quien considera “el problema, no la solución”.

Quiroga se reúne con organismos internacionales

El candidato adelantó que en los próximos días se reunirá con representantes de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para explorar opciones de financiamiento y soluciones a la crisis de combustibles y la reprogramación de la deuda externa.

Finalmente, Quiroga se refirió a la decisión del expresidente Evo Morales de levantar la campaña por el voto nulo, y afirmó que esta acción demuestra que el Movimiento al Socialismo (MAS) ya tiene a su candidato para la segunda vuelta. "Para los masistas, para Maduro en Venezuela y para sus amigotes cubanos, es mejor cualquiera menos Tuto Quiroga", advirtió.

