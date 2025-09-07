El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando informó que entre el 25 de agosto y el 6 de septiembre se logró una afectación económica al contrabando valuada en más de Bs 3 millones, como resultado de operativos realizados en las fronteras con Perú, Chile y Argentina.

“En este mismo periodo se ha realizado el comiso de 61 fardos de ropa usada, 150 unidades de ollas a presión, 31 cajas de agroquímicos, 10 cajas de champú, 590 sacos de maíz argentino, 389 televisores de 43 y 33 pulgadas, 16 cajas de cigarrillos y un vehículo indocumentado marca Suzuki”, informó el jefe de la Unidad de Supervisión y Control, Boris Michel, en BTV.

Adicionalmente, se procedió a la incineración de dos vehículos indocumentados, un camión Nissan Cóndor y un motorizado Toyota Ipsum, que intentaban ingresar de manera ilegal al territorio nacional.

Michel explicó que los productos comisados son administrados conforme a su naturaleza. “Los perecederos son derivados al SENASAG y posteriormente a EMAPA para su comercialización a precio justo; mientras que los carburantes incautados son entregados mediante actas oficiales a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)”, indicó.

En cuanto al despliegue operativo, la autoridad destacó que más de 360 efectivos del Comando Estratégico Operacional (CEO) se encuentran movilizados en las principales zonas fronterizas del país, fortaleciendo el control y la lucha contra el contrabando.

