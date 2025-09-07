Gobierno atribuye hechos de violencia a conflictos entre narcotraficantes

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó este domingo que los recientes hechos de violencia registrados en diferentes regiones del país, especialmente en Santa Cruz y el Trópico de Cochabamba, guardan relación con ajustes de cuentas y disputas internas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

“Mientras más operativos se han hecho contra el narcotráfico, logrando incautaciones superiores a las de toda la historia boliviana, se han incrementado hechos de secuestro selectivo y de sicariato de personas que efectivamente están vinculadas a un mundo delictivo”, señaló la autoridad.

Aguilera explicó que las represalias violentas surgen cuando existen incumplimientos en acuerdos ilícitos entre estas estructuras criminales. “Estas personas no han recibido sustancias controladas o han administrado dinero de estas estructuras y no han cumplido con los acuerdos, lo que desencadena represalias violentas. En estos contextos criminales no recurren a la justicia ordinaria, por eso secuestran, extorsionan o asesinan”, afirmó.

El viceministro reiteró que el Estado continuará intensificando los operativos de interdicción para enfrentar de manera frontal al narcotráfico y a las organizaciones delictivas que generan zozobra en la población.

