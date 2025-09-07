TEMAS DE HOY:
Internacional

¡A sangre fría! Ladrón entra armado a tienda y termina herido por la policía

El sujeto ingresó con casco y pistola en mano, amenazó a trabajadores y clientes, pero fue detenido gracias a la rápida acción de los efectivos. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/09/2025 10:38

Perú

Un intento de asalto fue frustrado en una tienda de la cadena Mass, en Perú. Un delincuente, que ingresó al local portando un casco y armado con una pistola, amenazó a clientes y trabajadores con el objetivo de llevarse el dinero de las ganancias del día.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento en que el sujeto irrumpe con el arma, dirigiéndose directamente hacia la caja registradora. Los clientes, alarmados por la violencia del hecho, buscaron protegerse mientras la cajera accedía a retirar el efectivo para evitar ser agredida por el asaltante.

Gracias al sistema de monitoreo del municipio, efectivos policiales detectaron el acto delictivo en tiempo real y acudieron rápidamente al lugar. Ambos ingresaron al local para reducir al delincuente y evitar que el robo se concrete.

En medio de la intervención, se vivieron momentos de tensión cuando el ladrón intentó huir empujando a la trabajadora que manipulaba el dinero. En su intento por escapar, el sujeto apuntó su arma contra los agentes, lo que provocó que estos respondieran hiriéndolo en la pierna y el abdomen para neutralizar la amenaza.

El delincuente fue reducido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital, donde permanece bajo custodia policial. 

