El papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el primer santo millennial

Este domingo, la Iglesia Católica vivió un momento histórico con la canonización de Carlo Acutis, joven italiano considerado el primer santo de la generación millennial.

La ceremonia, que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, fue presidida por el papa León XIV y reunió a decenas de miles de fieles, especialmente jóvenes católicos de diversas partes del mundo.

La celebración comenzó a las 10:00 (hora local) con la tradicional fórmula en latín que oficializó la inscripción de Acutis en el libro de los santos, permitiendo así el inicio de su veneración universal. Entre aplausos, oraciones y lágrimas de emoción, el evento marcó un hito para la juventud católica, que ve en Carlo un modelo de santidad moderna.

Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y falleció en Monza (Italia) en 2006, a la edad de 15 años, a causa de una leucemia fulminante. Desde temprana edad mostró una profunda fe, combinada con un notable talento para la informática, que usó para difundir la devoción eucarística a través de medios digitales.

Beatificado en octubre de 2020 por el papa Francisco, su camino hacia la santidad se consolidó con el reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión: la curación de un niño en Brasil y la recuperación de una adolescente costarricense tras un accidente grave.

"Carlo era un niño normal y corriente como los demás. Jugaba, tenía amigos e iba al colegio. Pero su cualidad extraordinaria era que abrió la puerta de su corazón a Jesús y le dio prioridad", expresó su madre, Antonia Salzano, en declaraciones a Reuters.

El joven santo fue enterrado en el Santuario de la Spogliazione, en Asís, donde su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinación que atrae cada año a cientos de miles de visitantes.

Mira la programación en Red Uno Play