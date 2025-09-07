Al menos 60 privados de libertad del penal de Patacamaya solicitan acogerse a salidas alternativas

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que al menos 60 privados de libertad del penal de Patacamaya presentaron solicitudes para acogerse a salidas alternativas en sus procesos penales. Estas peticiones serán evaluadas por los fiscales de materia, en el marco de las “Jornadas de Socialización de Salidas Alternativas”, organizadas por la Fiscalía, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Régimen Penitenciario, con el objetivo de descongestionar los recintos penitenciarios.

“Para poder dar curso a una conciliación por única vez en casos de violencia, debemos requerir a la Unidad de Protección de Víctimas, Testigos y miembros del Ministerio Público para que verifique el cumplimiento de las medidas de protección impuestas a los imputados. Solo si la víctima está segura y ha superado emocionalmente el hecho de violencia, se puede dar paso a la conciliación, siempre que el imputado no tenga reincidencia”, explicó Torrez durante la socialización con los internos.

En la actividad participaron también cinco coordinadores de las Fiscalías Especializadas en Materia de Género y Patrimonial, quienes expusieron a la población penitenciaria las diferentes opciones legales, entre ellas: suspensión condicional de la pena, procedimiento abreviado, conciliación, acuerdos reparatorios y criterio de oportunidad.

Las listas con las solicitudes de los privados de libertad fueron recibidas para su análisis correspondiente, como parte del plan institucional destinado a garantizar el acceso a la justicia y reducir el hacinamiento carcelario en el departamento de La Paz.

