Bolivia queda fuera del Mundial de Desayunos de Ibai ¿Por cuánto perdió?

El sueño boliviano de llegar a la final del Mundial de los Desayunos, organizado por el streamer español Ibai Llanos, llegó a su fin este domingo tras una reñida votación frente a Venezuela, que se impuso con su tradicional arepa.

A pesar del masivo apoyo en redes sociales por parte de millones de usuarios, influencers y marcas, Bolivia no logró avanzar a la última etapa del torneo virtual.

La votación se llevó a cabo en tres plataformas digitales habilitadas por Ibai, y según los datos oficiales compartidos por el propio streamer, Venezuela obtuvo 5,5 millones de votos, mientras que Bolivia alcanzó los 5,2 millones, quedando fuera por un estrecho margen.

La tradicional salteña junto con el pastel y api, no lograron superar el impulso internacional que tuvo la arepa venezolana.

Con esta victoria, Venezuela avanzará a la gran final, donde se enfrentará a Perú, que superó ampliamente a Chile en una votación histórica. Chile, con su marraqueta, obtuvo 7,8 millones de votos, mientras que Perú arrasó con 9,8 millones, convirtiéndose en el favorito para llevarse el título.

