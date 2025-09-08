Brasil no le teme a la altura y asegura que llegará a El Alto para ganar el partido ante Bolivia

En la última conferencia de prensa antes de viajar a Santa Cruz y luego a El Alto, los jugadores de la selección brasileña dejaron claro que la altura no será un impedimento para su objetivo. Gabriel Martinelli, delantero del Arsenal, afirmó:

“(La altura) es algo que estorba, pero estamos centrados en el partido, entrenamos de la mejor forma posible en los últimos días para llegar y ganar”.

Por su parte, el defensor Gabriel Magalhães coincidió en que el factor altitud no debe distraer al equipo:

“No debemos pensar en la altura, sino que defendemos la camiseta de la selección brasileña”. Ambos jugadores destacaron la preparación física y mental para afrontar el encuentro con la determinación de mantener la hegemonía que Brasil ha mostrado históricamente en Eliminatorias.

El partido marcará la primera visita del equipo dirigido por Carlo Ancelotti al estadio Municipal de Villa Ingenio en El Alto, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. La última vez que la ‘Canarinha’ enfrentó a Bolivia como visitante fue en 2022, cuando goleó 4-0 en La Paz. Ahora, Bolivia se enfrenta a la obligación de ganar y dependerá de otros resultados para mantenerse con vida en la carrera al repechaje del Mundial 2026.

Con estas declaraciones, Brasil deja en claro que su enfoque está en el triunfo y que la altura no será un obstáculo para imponer su juego ante la selección boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play