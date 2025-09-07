Guabirá logra remontada y sorprende a Tomayapo en Tarija

En un duelo correspondiente a la séptima fecha de la Copa Bolivia, Guabirá se llevó una valiosa victoria de visitante ante Real Tomayapo, tras remontar el marcador y consolidarse como líder del Grupo D. El partido, disputado en el estadio IV Centenario de Tarija, tuvo como protagonista a Carlos Áñez, autor de los dos goles del equipo azucarero.

Tomayapo abrió el marcador a los 15 minutos con un potente remate de Diego Perea, tras una habilitación de Denilson Ramallo. Guabirá buscó la reacción y, aunque un gol de Milciades Portillo fue anulado por fuera de juego, la igualdad llegó en el complemento. A los 55’, Áñez aprovechó un rebote tras un tiro de esquina y colocó el 1-1. Seis minutos después, tras una combinación con Vitor Trindade, el mismo jugador definió con precisión para darle la victoria a su equipo.

Con este resultado, Guabirá suma 14 puntos y mantiene un invicto de seis partidos, mientras que Tomayapo se mantiene en la última posición del Grupo B con cinco unidades. El próximo compromiso de los rojos será ante Bolívar el 12 de septiembre en La Paz.

