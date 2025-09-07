¡Impactante! Misil ruso destruye la vivienda de un futbolista ucraniano

La violencia en Ucrania vuelve a afectar a la vida de civiles y figuras deportivas. Durante un nuevo ataque sobre Kiev, la capital del país, la vivienda de un futbolista ucraniano cuyo nombre es Georgiy Sudakov. que milita en el Benfica quedó completamente destruida por un misil. El jugador se encontraba concentrado en Polonia con la selección nacional, preparando el próximo partido de clasificación para el Mundial 2026 frente a Azerbaiyán, mientras su familia estaba en casa.

A través de redes sociales, el centrocampista compartió imágenes del devastado edificio, detallando que el techo y los pisos superiores colapsaron, las puertas del ascensor fueron arrancadas y las ventanas estallaron. Afortunadamente, su esposa, embarazada de casi nueve meses, su hija de tres años y su madre se encontraban protegidas en un refugio antiaéreo y resultaron ilesas.

El jugador, que en la temporada pasada había destacado con el Benfica marcando incluso ante grandes europeos como el FC Barcelona, expresó su consternación por el ataque, mientras medios locales confirman los daños graves en varias viviendas del barrio afectado.

El incidente recuerda nuevamente cómo el conflicto armado sigue impactando directamente en la vida de los ucranianos, incluyendo a deportistas que representan a su país en competencias internacionales.

