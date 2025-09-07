El fútbol colombiano atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Éder Smic Valencia, delantero de apenas 16 años, en un accidente automovilístico ocurrido en Puerto Tejada, Cauca. La noticia se conoció este domingo y provocó conmoción tanto en el país como fuera de sus fronteras.

Futbolista colombiano que perdió la vida. Foto: Internet.

Valencia era considerado una de las promesas más interesantes de su generación. Su proyección lo había acercado a la Major League Soccer, con un preacuerdo para sumarse a las filas del New York Red Bulls, club al que tenía previsto viajar la próxima semana.

La información fue difundida en primera instancia por el periodista Mariano Olsen y rápidamente generó múltiples reacciones en la comunidad deportiva. Hinchas, entrenadores y excompañeros manifestaron su pesar por la repentina partida de un jugador que soñaba con dejar huella en el balompié internacional.

La inesperada pérdida de Éder Smic Valencia representa un golpe duro para el fútbol colombiano, que despide a un joven con futuro prometedor y talento reconocido en distintas canchas del país.

