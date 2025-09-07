Día de la Tradición inició con una Carrera 6K: conozca el programa completo

Este domingo, la capital cruceña se viste de fiesta para celebrar el Día de la Tradición, una jornada que arrancó con energía y entusiasmo gracias a la esperada Carrera 6K, que convocó a más de 1.500 corredores en un circuito emblemático por el centro de la ciudad.

La competencia, cuyo trazado adopta la forma de una cruz —símbolo identitario del centro cruceño—, marcó el inicio de un día dedicado a honrar las raíces, costumbres y el folklore del oriente boliviano.

Tras la premiación a los ganadores de la carrera, la celebración continua a las 11:30 de la mañana con la tradicional concentración en la plaza 24 de Septiembre, donde comparseros, grupos folclóricos, autoridades locales y vecinos se unirán para dar inicio al gran desfile cultural.

El recorrido avanzará por la calle Ayacucho, conectará con el primer anillo, continuará por la avenida Landívar hasta el segundo anillo, y finalmente seguirá por la avenida Roca y Coronado hasta llegar al Parqueo #2 de Fexpocruz, donde culminará con una gran Verbena Popular.

El cierre estará marcado por uno de los momentos más esperados: la elección de la Reina de la Tradición 2025, entre 20 candidatas que competirán por representar el espíritu cruceño durante el próximo año.

