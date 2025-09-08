¡Atención 'La Verde'! Ancelotti mueve sus fichas antes de enfrentar a Bolivia en El Alto

La selección de Brasil comienza a perfilar el equipo con el que jugará ante Bolivia este martes en el estadio Municipal de Villa Ingenio, y Carlo Ancelotti ya dio las primeras señales en los entrenamientos en Teresópolis. El DT ensayó con Andrey Santos como posible reemplazo de Casemiro —suspendido por acumulación de amarillas— y probó a Richarlison en el ataque en lugar de Joao Pedro.

El técnico también abrió la puerta a variantes defensivas, donde Fabrício Bruno y Alex podrían sumar minutos. En los costados, Caio Henrique y Vitinho fueron parte de las pruebas, mientras que Wesley apareció como alternativa en la primera línea. No obstante, el once definitivo se conocerá recién en la última práctica antes del viaje a Bolivia.

En ofensiva, Ancelotti reunió un cuarteto dinámico con Estevão, Raphinha, Martinelli y Richarlison, apuntando a un equipo veloz y contundente. Precisamente Martinelli, delantero del Arsenal, recalcó en conferencia de prensa que la altura no debe ser una excusa: “No tenemos que pensar en la altura, sino en que vestimos la camiseta de la selección brasileña para hacer un gran partido y salir victoriosos. Conocemos las dificultades, pero también sabemos qué hacer en la cancha, y estamos preparados para ello”.

Brasil, que llega motivado tras vencer a Chile, buscará ratificar su favoritismo ante una Bolivia que se juega la vida en su aspiración al repechaje rumbo al Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play