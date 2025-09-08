Dio de comer hongos tóxicos a su esposo y ahora enfrenta una cadena perpetua

Una mujer de origen australiano, fue sentenciada recientemente a cadena perpetua, tras descubrirse que dio de comer comida tóxica con hongos venenosos a su esposo y otras dos personas más en Suiza.

El hecho ocurrió en 2023, y sale a la luz nuevamente tras que la justicia definiera su futuro legal, donde establecieron una condena de cadena perpetua con posibilidad a solicitar libertad condicional en 33 años.

La mujer, había participado de una reunión con su esposo y tres personas más, aunque ella ya estaba separada, fue allí donde decidió compartir alimentos, que fueron preparados por “el hongo de la muerte”, hecho que aseguró haber realizado, de manera accidental.

Después del largo proceso y juicio, se logró establecer la culpabilidad de la mujer de 50 años, la cual no había mostrado arrepentimiento por su accionar, y solo cerró los ojos por algunos segundos durante la lectura de la sentencia.

La defensa de la mujer, todavía puede apelar a la resolución de la justicia, sus abogados solicitaron que pueda salir en libertad dentro de 30 años.

Mira la programación en Red Uno Play