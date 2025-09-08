TEMAS DE HOY:
Policial

¡Macabro! Hallan a un hombre y una mujer muertos, atados a árboles y con bolsas en la cabeza en Pando

Los cuerpos fueron encontrados en una propiedad de la comunidad San Jorge. La Policía inició una investigación para esclarecer el caso.

Silvia Sanchez

08/09/2025 16:49

Pando, Bolivia

Un hecho de violencia estremeció a la comunidad de San Jorge, en el municipio de Porvenir, Pando, este lunes 8 de septiembre. Fueron hallados los cadáveres de un hombre y una mujer, atados con sogas a dos árboles y con bolsas cubriendo sus cabezas.

El hallazgo se realizó en el interior de una propiedad privada, según el reporte preliminar. La Policía llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Roberto Galindo Terán, en la ciudad de Cobija, donde se prevé que se practiquen los exámenes forenses que permitan determinar las causas exactas de la muerte.

El caso se encuentra en proceso de investigación, y la Policía ha tomado declaraciones a posibles testigos del hecho, mientras se aguarda un informe oficial.

 

