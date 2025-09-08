Salió a jugar fútbol y nunca volvió: Un joven perdió la vida tras una pelea en El Alto

Ocurrió durante el fin de semana en la ciudad de El Alto, cuando Omar Ch. salió a jugar fútbol con su grupo de amigos, pero no sabía que antes de retornar a su domicilio, se encontraría involucrado en una pelea que le costó la vida.

Según la familia de la víctima, el joven de 35 años fue hallado sin vida a una cuadra de la canchita de fútbol en Villa Ingenio.

“A mi hijo lo he encontrado votado a un lado de la calle, a una cuadra de la cancha, ya no tenía vida, así lo hemos encontrado, los vecinos nos dicen que hubo una pelea con un grupo de bebedores y le habían golpeado en la cabeza”, relata con mucha tristeza el padre de la víctima.

Una persona fue aprehendida dentro del proceso de investigación, y mientras se velan los restos de Omar, la familia pude justicia y sanciones para los autores de la violenta muerte.

“Lo único que pedimos es justicia, no es posible que maten a una persona, él era buen muchacho, era mi hijo”, agrega el padre del fallecido.

Recordaron que Omar, se dedicaba a trabajar como transportista, hacía trabajos eventuales como albañil y le gustaba practicar deporte.

Mira la programación en Red Uno Play