Comunidad

¡A golpes y jalones de cabello! Cuatro estudiantes pelean en la vía pública en Santa Cruz

Padres que se encontraban cerca intentaron separarlas, sin éxito inicial. Luego de varios minutos, lograron controlar la situación.

Naira Menacho

08/09/2025 21:06

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Una pelea entre estudiantes de dos colegios se registró en plena vía pública del Distrito 1 de Guabirá, en el norte de Santa Cruz, generando preocupación entre padres de familia y vecinos que presenciaron el hecho.

En un video viralizado en redes sociales, se observa cómo cuatro adolescentes se enfrentan a golpes y jalones de cabello. La disputa habría comenzado luego de que una de ellas difundiera rumores sobre jóvenes de otra unidad educativa cercana.

La situación escaló cuando, durante una confrontación verbal, una de las jóvenes fue agredida por sorpresa por una tercera, lo que provocó que otra amiga se sumara a la pelea para defenderla.

Padres que se encontraban cerca intentaron separarlas, sin éxito inicial. Luego de varios minutos, lograron controlar la situación.

La pelea fue presenciada por un gran número de estudiantes que salían de la unidad educativa, quienes rodearon a las involucradas y grabaron el incidente con sus teléfonos móviles.

 

 

