¿Cuándo se pagará el bono Juancito Pinto? Gobierno alista Bs 500 millones

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, informó este lunes que el Gobierno alista la suma de 500 millones de bolivianos, para realizar el pago del Bono Juancito Pinto.

Según Torrico, con este monto se busca realizar el pago a más de 2,4 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio de primaria y secundaria en toda Bolivia.

¿A partir de que mes se cancelará el Bono Juancito Pinto?

“Vamos a pagarlo a fines de octubre, son casi 500 millones, son nuestras empresas que ellos dicen ‘deficitarias’, que dicen que lo van a cerrar, son las que aportan y entregan 500 millones”, manifestó Torrico al medio estatal Abi.

Según la autoridad, el Consejo Nacional de Política Económica (Conape) aprobó el borrador de decreto supremo que será analizado el miércoles 10 de septiembre en la sesión del gabinete de ministros, donde se prevé su aprobación.

Datos difundidos por el Ministerio de Educación, señalan que este año el bono beneficiará a 2.450.520 estudiantes, por encima de los 2,3 millones que llegaron en 2024.

El pago del bono Juancito Pinto consiste en el pago de 200 bolivianos anualmente, que tiene el objetivo de disminuir la tasa de deserción escolar, incentivando la matriculación, permanencia y culminación del año educativo de los estudiantes.

Cantidad de estudiantes que recibirán el pago del bono Juancito Pinto por departamentos

Santa Cruz: Se beneficiarán 691.562 estudiantes

La Paz: 587.141 estudiantes

Cochabamba: 450.374 estudiantes.

Potosí: 190.042 estudiantes.

Chuquisaca: 119.614 estudiantes.

Beni: 136.295 estudiantes.

Oruro: 122.214 estudiantes.

Tarija: 120.421 estudiantes.

Pando: 32.857 estudiantes.

