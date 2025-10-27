[VIDEO] “Se le tiene que ver la cara”: un hombre disfrazado del Joker intentó votar y no lo dejaron

La calma habitual de la jornada electoral en El Palomar se vio alterada este domingo por una escena tan insólita como cinematográfica. Un hombre llegó a la Escuela Teniente Benjamín Matienzo N°5 completamente disfrazado del “Joker”, el famoso villano del universo de Batman, con el rostro maquillado de blanco, labios rojos y ojos oscuros.

El insólito atuendo sorprendió tanto a las autoridades de mesa como a los votantes que esperaban su turno. Sin embargo, la situación rápidamente tomó un giro formal: las autoridades le informaron que no podría votar con el rostro cubierto o pintado, ya que debía poder ser identificado.

“Lo que nos indican es que a la persona se le tiene que ver la cara. No puede venir con máscara o maquillaje que impida reconocerla. Es por un tema de identidad”, explicó la delegada del establecimiento.

El hombre, cuya identidad no trascendió, estaba acompañado y no opuso resistencia. Luego de recibir la aclaración, se retiró del colegio sin provocar disturbios ni inconvenientes. Personal de la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) estuvo presente en el lugar para garantizar el orden.

El episodio, captado en video por algunos presentes, rápidamente se viralizó en redes sociales, donde las opiniones se dividieron entre quienes lo tomaron como una broma creativa y quienes señalaron que las normas electorales deben cumplirse estrictamente.

Mientras tanto, en otras escuelas del conurbano bonaerense, la jornada electoral tuvo tintes más serios: en dos establecimientos de La Matanza fueron detenidos hombres prófugos por causas de abuso sexual, tras ser identificados al momento de emitir su voto.

Así, entre la risa y la sorpresa, el paso del “Joker” por las urnas dejó una anécdota inesperada en un domingo de democracia.

A continuación, el video:

