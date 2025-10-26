Un taxista falleció tras descompensarse en medio de las inundaciones en Argentina

Un taxista de 60 años, identificado como Héctor Hermosa, falleció tras descompensarse en medio de las inundaciones que afectaron la avenida General Paz durante la intensa lluvia del sábado. El episodio ocurrió en la colectora a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata.

Bomberos que realizaban evacuaciones de automovilistas atrapados por el agua encontraron al hombre dentro de su Chevrolet Aveo. Se llamó al SAME, pero los médicos solo pudieron constatar su muerte en el lugar.

El episodio dejó a otros conductores en situación de riesgo. Una automovilista relató a TN que estaba junto a su hija a la altura de Beiró cuando el agua acumulada se volvió peligrosa.

“Tuvimos que bajar del auto porque nos estábamos ahogando2, aseguró. La mujer detalló que llamó al 140, pero le indicaron que no podían enviar ayuda de inmediato, por lo que decidió salir del vehículo con su hija de 15 años.

