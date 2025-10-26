TEMAS DE HOY:
Marcelo Lea Plaza accidente vehicular

17ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Un taxista falleció tras descompensarse en medio de las inundaciones en Argentina

Bomberos que realizaban tareas de evacuación lo encontraron inconsciente dentro del vehículo, rodeado de agua. Pese a la rápida intervención, los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento.

Charles Muñoz Flores

26/10/2025 17:28

Un taxista muere en medio de las inundaciones en Argentina. FOTO: tomada de internet.
Buenos Aires, Argentina

Escuchar esta nota

Un taxista de 60 años, identificado como Héctor Hermosa, falleció tras descompensarse en medio de las inundaciones que afectaron la avenida General Paz durante la intensa lluvia del sábado. El episodio ocurrió en la colectora a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata.

Bomberos que realizaban evacuaciones de automovilistas atrapados por el agua encontraron al hombre dentro de su Chevrolet Aveo. Se llamó al SAME, pero los médicos solo pudieron constatar su muerte en el lugar.

El episodio dejó a otros conductores en situación de riesgo. Una automovilista relató a TN que estaba junto a su hija a la altura de Beiró cuando el agua acumulada se volvió peligrosa.

“Tuvimos que bajar del auto porque nos estábamos ahogando2, aseguró. La mujer detalló que llamó al 140, pero le indicaron que no podían enviar ayuda de inmediato, por lo que decidió salir del vehículo con su hija de 15 años.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:00

La gran batalla

23:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Uno decide

21:00

La gran batalla

23:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD