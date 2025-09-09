Detectan estafas en bingos virtuales en Santa Cruz: ¿cómo operaban?

La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) desarrolla operativos e investigaciones para desmantelar una red de bingos virtuales ilegales que estarían estafando a la población cruceña en los últimos meses. Cristian Alvarado, director regional de la AJ, denunció que estas plataformas, que operan sin licencia, manipulan los resultados para robar dinero a los participantes.

Un fraude a través de redes sociales

Según el informe de la AJ, los estafadores utilizan plataformas digitales como WhatsApp, TikTok y Facebook para captar a sus víctimas. Les ofrecen cartones, números y fichas virtuales por montos que varían entre 10, 20, 100 o 200 bolivianos.

Una vez que los usuarios compran sus boletos, son invitados a unirse a transmisiones en vivo a través de TikTok o Zoom, donde se lleva a cabo el supuesto sorteo. Alvarado explicó que el sistema de juego es completamente manipulado por la organización criminal, lo que hace que las probabilidades de que una persona gane de forma transparente sean prácticamente nulas.

Cero licencias y una red de estafadores

La AJ verificó, con el apoyo de sus ingenieros, que el software utilizado por estos bingos está diseñado para controlar los resultados. Alvarado afirmó que de cada 10 sorteos, solo uno es ganado por una persona ajena a la organización, mientras que los demás premios son reclamados por miembros de la misma red de estafadores.

El director regional de la AJ enfatizó que ninguna licencia de operación ha sido emitida a nivel nacional para este tipo de juegos ni para apuestas deportivas, lo que convierte a todos los bingos virtuales en actividades ilegales. Por lo tanto, la AJ continuará con las investigaciones e intervenciones para dar con todos los responsables y detener esta creciente red de fraudes.

