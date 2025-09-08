TEMAS DE HOY:
Comunidad

“El Gobierno debe dar una explicación”: Camacho sobre presencia de líderes del PCC en Santa Cruz

El gobernador cruceño cuestionó además que narcotraficantes extranjeros puedan vivir con tranquilidad y ostentar riquezas en territorio boliviano sin que exista un control efectivo.

Red Uno de Bolivia

08/09/2025 15:40

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cuestionó al Gobierno nacional por la supuesta presencia en el país de Sergio Luiz de Freitas Filho, considerado jefe del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, cuya vida en Santa Cruz habría transcurrido en medio de lujos y sin mayores restricciones, según reportes de medios brasileños.

“Es algo preocupante, porque la influencia del PCC en Bolivia, y específicamente en Santa Cruz, viene dándose desde hace mucho tiempo. Recuerden cuántas personas han atrapado y luego empezaron a salir”, manifestó Camacho, quien instó a las autoridades nacionales a brindar un informe claro sobre el tema.

El gobernador cruceño advirtió que los hechos de violencia registrados en la región podrían tener relación con la presencia de estas organizaciones criminales.

“La Policía debe trabajar junto con el Ministerio Público y darle al pueblo cruceño la posibilidad de vivir sin miedo. La ciudadanía no está protegida y urge desmantelar estos carteles”, agregó.

Camacho cuestionó además que narcotraficantes extranjeros puedan vivir con tranquilidad y ostentar riquezas en territorio boliviano sin que exista un control efectivo.

“El Gobierno debe dar una explicación porque es en esta gestión donde más ha habido el tema de los carteles vigentes”, enfatizó.

La declaración de la autoridad departamental surge a raíz de la investigación del medio brasileño O Globo, que, en base a documentos del Ministerio Público de Brasil, reveló que Sérgio Luiz de Freitas Filho —conocido por los alias de “Mijão”, “Xixi” o “2X”— reside desde hace más de una década en Santa Cruz. El informe señala que mantiene una vida pública y lujosa, en barrios cerrados y con fuerte seguridad.

 

