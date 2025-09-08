TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Ya no sé qué vamos a comer”: estos son los nuevos precios de carne, pollo y queso en Santa Cruz

Vecinos y comerciantes coinciden en que la situación es insostenible. “No nos queda de otra, pero la plata ya no alcanza”, señaló un comprador resignado.

Charles Muñoz Flores

08/09/2025 16:27

La carne se dispara y el pollo cae, pero las ventas se desploman en mercados cruceños. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Los precios de los productos cárnicos muestran comportamientos opuestos en los mercados de Santa Cruz. Mientras la carne de res subió a niveles históricos, el pollo registra una ligera baja. Sin embargo, tanto comerciantes como consumidores coinciden en una misma preocupación: las ventas han disminuido considerablemente.

Actualmente, el kilo de carne de res de primera se comercializa en Bs 60, y el de segunda, entre Bs 50 y Bs 52. Otros cortes como la chuleta o la carne molida oscilan entre Bs 48 y Bs 60, según el punto de venta. “Las ventas han bajado harto”, lamentó una vendedora, quien asegura que gran parte del producto queda en los mostradores. “Tenemos que molerla o rebajar el precio para no perder”, agregó.

 

En contraste, el pollo se comercializa en Bs 22, dos bolivianos menos que la semana pasada, cuando llegó a los Bs 24. No obstante, los compradores no perciben alivio en su economía diaria.. A pesar de la baja, los compradores sienten que la canasta familiar sigue encareciéndose.

 

 

“Hoy vengo y me encuentro con un precio, mañana con otro, ya no sé qué vamos a comer”, reclamó una ama de casa, que destinó Bs 500 para sus compras semanales, aunque confesó que “ya no alcanza ni para la mitad de lo que antes”.

El queso, otro producto esencial, se vende a Bs 46 el kilo. Aunque los consumidores lo consideran caro, sigue presente en la canasta.

“No nos queda de otra, pero la plata ya no alcanza”, dijo un comprador resignado.

 

 

