La Gobernación de Santa Cruz puso en marcha un operativo especial de rescate y atención veterinaria en el área protegida de Ñembi Guasu, una de las zonas más golpeadas por los recientes incendios forestales.

La intervención se realiza mediante el Programa de Manejo Integral de Fauna Silvestre, que cuenta con herramientas especializadas y una clínica móvil para brindar atención rápida a los animales afectados.

Rescatan y atienden a animales tras incendios en Ñembi Guasu. FOTOS: Gobernación de Santa Cruz.

Durante el primer patrullaje, el equipo técnico reportó el avistamiento de diversas especies en buen estado de salud, lo que representa un indicador alentador sobre la capacidad de resiliencia de la fauna silvestre. Como medida preventiva, se instalaron bebederos con agua fresca en puntos estratégicos, los cuales son monitoreados constantemente para garantizar la hidratación de los ejemplares que permanecen en la zona impactada.

Entre los casos atendidos, se destacó el rescate de un sapito mayor (Rhinella major), que fue hidratado y posteriormente trasladado a una poza natural con agua, asegurando su recuperación en un hábitat adecuado.

La veterinaria de la Gobernación, María Alejandra Paye, explicó que las acciones se extenderán en los próximos días mediante patrullajes sistemáticos, con el objetivo de identificar animales en riesgo, prestar atención veterinaria inmediata y trasladarlos a zonas seguras cuando sea necesario.

