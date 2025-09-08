“No sabemos nada de mi hija”: el clamor del padre de Claudia, la comerciante secuestrada en Guayaramerín

La noche del pasado sábado, cerca de las 22:30, Claudia A.M., una comerciante de 34 años de edad, fue presuntamente secuestrada en el municipio de Guayaramerín, cuando circulaba en motocicleta rumbo a recoger a su hijo.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa cómo la mujer es interceptada por una camioneta negra y subida a la fuerza por varios hombres, mientras pide auxilio a gritos.

El padre de la víctima expresó su desesperación por la falta de noticias: “Preocupado porque hasta ahorita no sabemos nada de mi hija”, declaró en contacto con medios locales.

Agregó que el vehículo donde aparentemente trasladaron a Claudia presenta rasguños y restos de cabello femenino en el interior, sin que hasta el momento exista un informe oficial detallado de la Policía.

“La camioneta está rasguñada, hay cabello de mujer adentro, pero no tenemos razón, la Policía no nos ha dicho qué han declarado”, relató.

La familia, junto a mototaxistas y vecinos, inició búsquedas por distintas zonas del municipio con la esperanza de encontrar alguna pista.

“Estamos yendo con la gente a ver si la han pillado… ahora se va a levantar todo Guayaramerín para colaborar”, afirmó el padre de la víctima.

