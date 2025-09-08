“No sabemos nada de mi hija”: el clamor del padre de Claudia, la comerciante secuestrada en Guayaramerín

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa cómo la mujer es interceptada por una camioneta negra y subida a la fuerza por varios hombres, mientras pide auxilio a gritos.
La noche del pasado sábado, cerca de las 22:30, Claudia A.M., una comerciante de 34 años de edad, fue presuntamente secuestrada en el municipio de Guayaramerín, cuando circulaba en motocicleta rumbo a recoger a su hijo.
El padre de la víctima expresó su desesperación por la falta de noticias: “Preocupado porque hasta ahorita no sabemos nada de mi hija”, declaró en contacto con medios locales.
Agregó que el vehículo donde aparentemente trasladaron a Claudia presenta rasguños y restos de cabello femenino en el interior, sin que hasta el momento exista un informe oficial detallado de la Policía.
La familia, junto a mototaxistas y vecinos, inició búsquedas por distintas zonas del municipio con la esperanza de encontrar alguna pista.
“Estamos yendo con la gente a ver si la han pillado… ahora se va a levantar todo Guayaramerín para colaborar”, afirmó el padre de la víctima.
