¡Sin perdón de Dios! Roban ofrendas de la Virgen de Urkupiña del barrio Guaracachi

Los vecinos que se dirigían a sus trabajos fueron los primeros en percatarse del hecho y dieron aviso inmediato a la Policía.

Charles Muñoz Flores

08/09/2025 11:40

Roban ofrendas de la gruta de la Virgen de Urkupiña en Guaracachi. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un nuevo hecho de inseguridad generó indignación y preocupación entre los vecinos del barrio Guaracachi de Santa Cruz. A primeras horas de la mañana de este lunes, la gruta de la Virgen de Urkupiña fue violentada por antisociales que rompieron los vidrios de protección con una piedra para sustraer las donaciones y ofrendas que los feligreses habían depositado.

Los vecinos que se dirigían a sus trabajos fueron los primeros en percatarse del hecho y dieron aviso inmediato a la Policía. Según relatan, los delincuentes se llevaron todo el dinero en monedas y billetes que estaba en el altar.

“Afortunadamente la imagen de la Virgen no fue robada, solo se llevaron el dinero. Ahora un vecino del barrio resguarda la figura para evitar que vuelva a ser dañada”, señaló uno de los vivientes de la zona.

El hecho generó molestia en el barrio Guaracachi, que lamenta que la fe y la devoción popular hayan sido objeto de un ataque vandálico. Piden mayor presencia policial.

 

 

