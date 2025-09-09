Presidente Arce es denunciado por abandono de mujer embarazada

Una mujer acusa al presidente boliviano Luis Arce de abandonarla cuando quedó embarazada en 2024, informó el Ministerio Público el lunes (8), en un caso en el que el mandatario planea defenderse, aunque no ha confirmado ni negado la acusación.

"Lo que sí se puede establecer es la existencia de una denuncia [...], como se informó en algunos medios de comunicación", declaró a la prensa local Osvaldo Tejerina, fiscal departamental de Cochabamba (centro). El recurso de apelación por el delito de abandono de una mujer embarazada se presentó en esa ciudad.

La denunciante es una exempleada de la oficina legal de Arce. En la denuncia, a la que tuvo acceso AFP, una presunta víctima indica que, en 2024, le informó al presidente, de 61 años, que estaba esperando un hijo suyo. Arce "negó la paternidad" y "nos dejó completamente solos y abandonados a nuestra suerte", declaró la mujer al Ministerio Público.

El presidente boliviano no se refirió directamente a esta segunda autenticidad de los hechos denunciados. "No hemos recibido ninguna notificación al respecto", declaró el mandatario en una entrevista con la prensa local. "En cuanto nos llegue, nos defenderemos con todas las normas legales aplicables y con nuestros abogados particulares, ya que se trata de un asunto personal", añadió.

El delito de abandono de una mujer embarazada conlleva una pena de hasta tres años de prisión según la legislación boliviana.

El fiscal Tejerina anunció que el caso se mantendrá "en reserva" y evitará divulgar más información.

Luis Arce asumió el poder en Bolivia en 2020 a través del Movimiento al Socialismo (MAS), un grupo político de izquierda. Sin embargo, retiró su candidatura a la reelección y dejará el máximo cargo del país en noviembre.

El presidente está casado y tiene tres hijos.

