Presidente Arce viaja a Brasil para coordinar cooperación bilateral

El presidente Luis Arce entregó este lunes el bastón de mando al vicepresidente David Choquehuanca antes de emprender viaje a la República Federativa de Brasil, donde sostendrá una reunión con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado informó sobre el acto protocolar y destacó la importancia de la visita oficial para fortalecer la cooperación bilateral. “Hacemos entrega del Bastón de Mando a nuestro jilata vicepresidente, David Choquehuanca, antes de viajar a la hermana República de Brasil para sostener una importante reunión con el hermano presidente, con el objetivo de dar continuidad a la agenda de trabajo de cooperación bilateral en beneficio de nuestros pueblos”, señaló Arce.

Durante su estadía en Brasil, el mandatario boliviano abordará junto a Lula temas relacionados con la integración energética, el comercio fronterizo, el fortalecimiento de la infraestructura regional y nuevos mecanismos de cooperación económica y social.

La entrega del Bastón de Mando es un acto simbólico que refleja la continuidad del mando constitucional durante la ausencia temporal del presidente, en cumplimiento de lo establecido por la normativa boliviana. Con ello, el vicepresidente Choquehuanca asume de manera interina la conducción del Estado hasta el retorno del primer mandatario.

El encuentro entre Arce y Lula da Silva forma parte de los esfuerzos por consolidar una agenda de desarrollo compartido entre ambos países, bajo principios de hermandad, respeto mutuo y beneficio recíproco para los pueblos de Bolivia y Brasil.

