TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE EN CARRETERA Accidente carretero Narcotráfico en Bolivia

32ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Diputado Cuéllar formaliza pedido de juicio de responsabilidades contra el presidente Arce por caso Botrading

El legislador explicó que, a partir de esta presentación, el fiscal general tiene un plazo de 20 días para remitir el requerimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá evaluar si corresponde o no autorizar el inicio del juicio de responsabilidades.

Hans Franco

17/09/2025 12:54

Foto: Diputado Cuéllar formaliza juicio de responsabilidades contra Arce
SUCRE

Escuchar esta nota

El diputado Rolando Cuéllar (MAS) formalizó este miércoles ante la Fiscalía General del Estado, en Sucre, la proposición acusatoria de juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce Catacora, en el marco de las investigaciones del denominado caso Botrading.

El legislador explicó que, a partir de esta presentación, el fiscal general tiene un plazo de 20 días para remitir el requerimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá evaluar si corresponde o no autorizar el inicio del juicio de responsabilidades.

“Nosotros estamos formalizando un juicio de responsabilidades contra Luis Arce Catacora. Este diputado, en el gobierno en ejercicio del MAS, está enjuiciando al presidente Luis Arce por un concurso de delitos como falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes, daño económico al Estado, legitimación de ganancias ilícitas. Son todos los delitos que se están procesando”, manifestó Cuéllar en conferencia de prensa.

El parlamentario detalló que una ciudadana paraguaya, con un capital inicial de apenas 465 dólares, llegó a facturar 830 millones de dólares a través de 12 contratos de suministro de diésel y gasolina para Bolivia.

Asimismo, recordó que la Cámara de Diputados conformó una comisión especial para investigar las presuntas irregularidades vinculadas a la empresa Botrading y los contratos firmados para la importación de combustibles.

Con esta acción, Cuéllar se convierte en el primer legislador oficialista en impulsar un proceso judicial contra el presidente en ejercicio.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD