Diputado Cuéllar formaliza pedido de juicio de responsabilidades contra el presidente Arce por caso Botrading

El diputado Rolando Cuéllar (MAS) formalizó este miércoles ante la Fiscalía General del Estado, en Sucre, la proposición acusatoria de juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce Catacora, en el marco de las investigaciones del denominado caso Botrading.

El legislador explicó que, a partir de esta presentación, el fiscal general tiene un plazo de 20 días para remitir el requerimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá evaluar si corresponde o no autorizar el inicio del juicio de responsabilidades.

“Nosotros estamos formalizando un juicio de responsabilidades contra Luis Arce Catacora. Este diputado, en el gobierno en ejercicio del MAS, está enjuiciando al presidente Luis Arce por un concurso de delitos como falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes, daño económico al Estado, legitimación de ganancias ilícitas. Son todos los delitos que se están procesando”, manifestó Cuéllar en conferencia de prensa.

El parlamentario detalló que una ciudadana paraguaya, con un capital inicial de apenas 465 dólares, llegó a facturar 830 millones de dólares a través de 12 contratos de suministro de diésel y gasolina para Bolivia.

Asimismo, recordó que la Cámara de Diputados conformó una comisión especial para investigar las presuntas irregularidades vinculadas a la empresa Botrading y los contratos firmados para la importación de combustibles.

Con esta acción, Cuéllar se convierte en el primer legislador oficialista en impulsar un proceso judicial contra el presidente en ejercicio.

Mire el video:

