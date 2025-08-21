TEMAS DE HOY:
Política

Presidente Arce advierte que la paralización judicial de contratos del litio afecta a la economía nacional

Arce cuestionó que la Defensoría del Pueblo haya presentado un recurso que, según dijo, desconoce la importancia y la dinámica de los contratos vinculados al litio. 

Hans Franco

21/08/2025 13:51

Foto: Presidente Arce advierte que la paralización judicial de contratos del litio
La Paz

El presidente Luis Arce expresó su preocupación por la paralización de los contratos del litio a raíz de una orden judicial y advirtió que esta medida no solo afecta al sector estratégico, sino que sienta un precedente negativo para otras áreas de la economía.

“Estamos judicializando la economía porque con esto estamos parando, y va a tener un precedente negativo no solo con el litio, sino también en la minería y en los hidrocarburos, porque es la misma modalidad de contratos”, señaló el mandatario en conferencia de prensa.

Arce cuestionó que la Defensoría del Pueblo haya presentado un recurso que, según dijo, desconoce la importancia y la dinámica de los contratos vinculados al litio, y que además genera un conflicto entre poderes del Estado.

“Este recurso pone en contraposición al Órgano Judicial con el Órgano Legislativo, sobre contratos que ni siquiera están aún en vigencia porque no fueron aprobados ni rechazados por la Asamblea Legislativa”, explicó.

El jefe de Estado remarcó que el país no puede frenar su proceso de industrialización por decisiones judiciales que afectan directamente a la inversión y a la certidumbre en el manejo de los recursos estratégicos.

 

