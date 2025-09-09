TEMAS DE HOY:
PCC Felcn Hallan muerto a hombre desaparecido

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Verifican inmuebles tras denuncia sobre la presencia del líder del PCC en Bolivia

Las autoridades bolivianas activaron operativos en Santa Cruz tras un reportaje que señala que Sérgio Luiz de Freitas Filho, líder del PCC, habría vivido en el país por una década con identidad falsa.

Naira Menacho

08/09/2025 20:51

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Luego de que un medio brasileño revelara en un reportaje que Sérgio Luiz de Freitas Filho, identificado como uno de los principales líderes del Primer Comando Capital (PCC), habría vivido durante 10 años en Santa Cruz, el director nacional de la Felcn, coronel Ángel Morales, informó que se realizaron verificaciones inmediatas en algunos inmuebles, sin resultados positivos hasta el momento.

“Son datos que vamos a corroborar, queremos saber de cuándo es esa información”, declaró el coronel Morales.

Indicó que, por ahora, es “imposible determinar si el líder del PCC continúa en el departamento”, aunque no se descarta ninguna hipótesis. Se espera que en los próximos días se pueda establecer con mayor precisión su paradero.

Morales también confirmó que Bolivia está coordinando con autoridades brasileñas para validar la información difundida por el medio de comunicación de ese país, y que se espera un informe oficial para este viernes.

  

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD