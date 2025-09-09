Verifican inmuebles tras denuncia sobre la presencia del líder del PCC en Bolivia

Luego de que un medio brasileño revelara en un reportaje que Sérgio Luiz de Freitas Filho, identificado como uno de los principales líderes del Primer Comando Capital (PCC), habría vivido durante 10 años en Santa Cruz, el director nacional de la Felcn, coronel Ángel Morales, informó que se realizaron verificaciones inmediatas en algunos inmuebles, sin resultados positivos hasta el momento.

“Son datos que vamos a corroborar, queremos saber de cuándo es esa información”, declaró el coronel Morales.

Indicó que, por ahora, es “imposible determinar si el líder del PCC continúa en el departamento”, aunque no se descarta ninguna hipótesis. Se espera que en los próximos días se pueda establecer con mayor precisión su paradero.

Morales también confirmó que Bolivia está coordinando con autoridades brasileñas para validar la información difundida por el medio de comunicación de ese país, y que se espera un informe oficial para este viernes.

