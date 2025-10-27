La Dirección de Gestión de Riesgo del municipio de Santa Cruz informó que, como consecuencia de las lluvias que afectan la ciudad, se han atendido un total de 12 emergencias. Cinco de estos casos se registraron por inundaciones en distintos barrios.

“Todo nuestro equipo se desplegó no solo para la atención inmediata de las emergencias, sino también para la evaluación y análisis de riesgo en diferentes zonas. Las más afectadas fueron los distritos 5, 6 y 10”, explicó Mary Luz Farfán, directora de Gestión de Riesgo.

Entre los incidentes reportados, se incluyen árboles caídos sobre vehículos en el barrio Ramafa, así como en los distritos 1 y 11. “Estamos atentos al llamado de la población para responder de manera inmediata”, agregó la funcionaria.

Hasta el momento, se han caído siete árboles debido a la humedad, y se pronostican vientos fuertes para el martes y miércoles, por lo que se prevé que el número de emergencias pueda aumentar.

Además, se reportó la evacuación de dos mujeres en el barrio Los Vallecitos, donde se registró un alto riesgo debido a la combinación de agua elevada y corriente eléctrica.

Las autoridades municipales hacen un llamado a la ciudadanía para que adopte medidas de precaución: mantener bajo resguardo a los niños, evitar acercarse a canales de drenaje, conducir con precaución y mantenerse alejados de lugares energizados, construcciones antiguas o en proceso, y de árboles en riesgo.

La línea gratuita 800 12 50 50 se encuentra disponible para reportar emergencias.

