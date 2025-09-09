Gobierno pide informe a Brasil por líder del PCC; reportan que cinco miembros ya fueron expulsados

El Ministerio de Gobierno de Bolivia solicitó a su similar de Brasil informes sobre la presencia en Bolivia de uno de los capos del Primer Comando de la Capital (PCC) Sérgio Luiz de Freitas Filho, y reveló que al menos cinco integrantes del grupo delictivo fueron entregados a su país.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó de las acciones tomadas, luego de conocerse un reportaje periodístico de la cadena Globo que reveló que De Freitas Filho, conocido por los alias “Mijão”, “Xixi” o “2X”, reside en Santa Cruz con el nombre de Sergio Noronha Filho.

Sobre la base de videos y fotografías, el medio brasileño aseguró que el capo del PCC residía en exclusivas urbanizaciones, como Colinas del Urubó, donde vivió en al menos seis mansiones con altos niveles de seguridad, a pesar de contar con un sello rojo de Interpol para su captura internacional.

En conferencia de prensa, donde presentó resultados de los últimos operativos antidroga, Mamani informó que, “a partir de la difusión (de) que en Bolivia habría emisarios de PCC, se ha solicitado información a las autoridades de la República Federativa de Brasil para que proporcionen información de inteligencia detallada”.

“Esperemos que en las próximas horas sea respondida esta nota que hemos enviado”, expresó y precisó que la solicitud fue realizada por Interpol Bolivia, y que no se tiene registro ni de ingreso y salida de esta persona a territorio nacional.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Ángel Morales, informó que el viernes, en las reuniones semanales que tiene con sus similares de Brasil, se les comunicó que el medio brasileño difundiría el fin de semana el reportaje de la presencia del integrante del PCC en Santa Cruz.

Con la información proporcionada se puso en marcha un operativo para dar con esta persona y cruzar la información de la identidad que emplea con instituciones, como Interpol, Migración y Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).

A la par, la Policía inició la validación de la información proporcionada en el reportaje en cuanto a las viviendas donde residía el brasileño para realizar los allanamientos, sin embargo, cuando se los ejecutó se encontró a otras personas que no están involucradas.

De acuerdo con Morales, Sérgio Luiz de Freitas Filho tiene una notificación roja, que fue emitida el 4 de julio en Brasil, y acá en Bolivia “tienen conocimiento recién las autoridades de Migración e Interpol”.

Mamani aseguró, por su parte, que hay una “coordinación fluida con la República Federativa de Brasil” y que gracias a ellos se logró identificar emisarios de PCC que fueron capturados y entregados a las autoridades de ese país.

Por mencionar algunos, refirió que en noviembre de 2023 fue aprehendido en Santa Cruz Igor Oliveira de Campo y fue entregado a las autoridades de Brasil, lo mismo pasó con Kaique Antonio Rodríguez de Melo, Fernando Roque Marquéz, Leonardo Alvim Tristao y Caíu O'Darlison Da Silva Duarte.

“Así podemos mencionar una serie de integrantes o emisarios del PCC aprehendidos en nuestro territorio nacional. Y estas aprehensiones se dan fruto de la coordinación que se tiene con la República Federativa de Brasil”, enfatizó Mamani.

Pero, además, afirmó que la organización criminal brasileña PCC ya enviaba a sus ‘emisarios’ desde 1997. Ese año un ciudadano brasileño fue aprehendido con 254 kilos de cocaína.

“Los antecedentes muestran, por ejemplo, que en el año 1997 José Severino Da Silva fue aprehendido en la ciudad de Santa Cruz con 254 kilos y 173 gramos de cocaína, estamos hablando que el año 1997 un emisario del PCC fue aprehendido en el departamento de Santa Cruz. Esta organización del PCC, Primer Comando Capital aparece en los años 90 y envían emisarios a nuestro territorio nacional ya desde el año 1997”, insistió.

De acuerdo con Mamani, en los últimos cuatro años, fueron expulsado del territorio nacional más de 38 extranjeros que eran procesados en sus países de origen, entre ellos estaban algunos “ciudadanos brasileños que eran parte de PCC”.

Fuente: ABI.

