Presidente Arce ordena investigación por presencia del jefe del PCC en Bolivia

El presidente Luis Arce se refirió a la denuncia sobre la presencia en Bolivia de Sergio Luiz de Freitas Filho, conocido con los alias de “Mijão”, “Xixi” o “2X”, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Brasil y quien, según medios de ese país, residiría desde hace más de diez años en Santa Cruz de la Sierra.

“Nos hemos enterado por medios en el exterior. He hablado con el ministro de Gobierno y, evidentemente, hay que aclarar que no hay presencia de cárteles en nuestro país. Se trata de emisarios que vienen permanentemente; el negocio, por supuesto, está en nuestro país, pero no existe evidencia de que haya habido cárteles”, manifestó el Primer Mandatario en conferencia de prensa.

Arce explicó que instruyó al Ministerio de Gobierno realizar todas las investigaciones necesarias para esclarecer las dudas generadas en torno a este caso. En ese marco, se dispuso que la cartera de Estado se contacte con la Policía Federal de Brasil a fin de acceder a registros e información oficial sobre el narcotraficante, actualmente bajo investigación internacional.

El Ministerio Público de São Paulo señala que Sergio Luiz ocupa un lugar clave dentro de la estructura del PCC, específicamente en la llamada Sintonia Final, una especie de comité central que toma las decisiones más importantes de la organización.

Para evitar ser detectado por las autoridades bolivianas e internacionales, Sergio Luiz habría ingresado al país bajo el nombre de Sergio Noronha Filho. Esta falsa identidad le habría permitido establecerse y operar sin inconvenientes en la región oriental del país.

Mire el video:

