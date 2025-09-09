Comandante confirma operativos para verificar presencia de líder del PCC

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Rolando Rojas, informó que se han desplegado operativos de búsqueda e investigación para determinar si el ciudadano brasileño Sergio Luis de Freitas, presunto miembro del Primer Comando Capital (PCC), se encuentra o no en territorio boliviano.

Las acciones policiales se iniciaron luego de publicaciones en medios internacionales, principalmente brasileños, que indicaban la posible estadía del sindicado en Santa Cruz durante al menos 10 años. “Se han llevado adelante acciones investigativas para validar o desvirtuar su presencia”, señaló Rojas.

El jefe policial aseguró que las unidades de inteligencia y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) están involucradas en estos operativos. Aunque no precisó la cantidad ni las direcciones de los inmuebles intervenidos, confirmó que hubo allanamientos en sitios donde se presume el brasileño habría residido.

Sin embargo, Rojas aclaró que hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad ni la presencia de De Freitas por parte de las autoridades brasileñas. “Estamos a la espera de una confirmación formal por parte de la Policía Federal de Brasil u otra institución oficial”, explicó.

Consultado sobre si Sergio Luis de Freitas aún se encontraría en el país, el comandante respondió que la investigación sigue en curso y que no se puede afirmar ni descartar su salida del territorio. “Estamos verificando justamente eso”, añadió.

Finalmente, el coronel Rojas insistió en que la información que movilizó a la Policía boliviana aún no ha sido validada oficialmente, por lo que todas las acciones siguen en fase investigativa. “Estamos actuando de manera preventiva y coordinada con nuestras unidades de inteligencia”, concluyó.

