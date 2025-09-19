¿Dónde está el líder del PCC? Gobierno baraja dos hipótesis sobre su paradero

En una entrevista en el programa Que No Me Pierda (QNMP), el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que se manejan dos hipótesis en la investigación sobre Sergio Luiz de Freitas, líder del Primer Comando Capital (PCC), quien es buscado en Bolivia.

La primera hipótesis sostiene que el sindicado aún estaría oculto en algún lugar del territorio nacional, mientras que la segunda plantea que podría haber huido a otro país de la región al sentirse acorralado.

“No se puede establecer de manera fehaciente que esta persona esté en territorio boliviano. Se continúa con operativos y allanamientos, pero también existe la posibilidad de que haya fugado”, explicó Ríos.

La autoridad destacó que, gracias al trabajo conjunto con Brasil, se identificó a otros ciudadanos brasileños que permanecían en Bolivia con documentación falsa y eran requeridos en su país, por lo que fueron aprehendidos para iniciar su salida obligatoria.

