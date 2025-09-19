TEMAS DE HOY:
brutal agresión en Sacaba Mujer agredida en Sacaba Mecánico fallecido

32ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

¿Dónde está el líder del PCC? Gobierno baraja dos hipótesis sobre su paradero

El ministro de Gobierno aseguró que, junto a Brasil, se manejan dos hipótesis sobre Sergio Luiz de Freitas y que se intensifican los operativos de búsqueda.

Naira Menacho

18/09/2025 23:28

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz

Escuchar esta nota

En una entrevista en el programa Que No Me Pierda (QNMP), el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que se manejan dos hipótesis en la investigación sobre Sergio Luiz de Freitas, líder del Primer Comando Capital (PCC), quien es buscado en Bolivia.

La primera hipótesis sostiene que el sindicado aún estaría oculto en algún lugar del territorio nacional, mientras que la segunda plantea que podría haber huido a otro país de la región al sentirse acorralado.

“No se puede establecer de manera fehaciente que esta persona esté en territorio boliviano. Se continúa con operativos y allanamientos, pero también existe la posibilidad de que haya fugado”, explicó Ríos.

La autoridad destacó que, gracias al trabajo conjunto con Brasil, se identificó a otros ciudadanos brasileños que permanecían en Bolivia con documentación falsa y eran requeridos en su país, por lo que fueron aprehendidos para iniciar su salida obligatoria.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD