Así fue entregado en Cobija ciudadano brasileño buscado con orden de captura internacional

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que este jueves Bolivia procedió a la entrega del ciudadano brasileño Alexsandro Onofre de Oliveira, quien contaba con orden de captura en su país de origen.

La entrega se llevó a cabo en el puente internacional de Cobija, departamento de Pando, como parte de las acciones de fortalecimiento de la seguridad en fronteras y la lucha contra el crimen transnacional.

“El procedimiento se realizó con la emisión de la Resolución de Salida Obligatoria y su entrega formal a la Policía Federal del Brasil, en el marco de la cooperación internacional contra el delito”, señaló Ríos en sus redes sociales.

El Ministerio de Gobierno destacó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad ciudadana y combatir organizaciones criminales que operan en la región.

