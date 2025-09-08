¿Quién es Sergio Luiz Freitas? El líder del PCC que vive en Bolivia, según la prensa brasileña

Sergio Luiz de Freitas Filho, conocido por los apodos de “Mijão”, “Xixi” o “2X”, es uno de los narcotraficantes más buscados en Brasil y, según medios de ese país, reside desde hace más de diez años en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

De acuerdo con una investigación del medio brasileño O Globo, el hombre lleva una vida de lujos en exclusivos barrios cerrados de la capital cruceña, moviéndose con total libertad gracias a una identidad falsa.

Para evitar ser detectado por las autoridades bolivianas e internacionales, Sergio Luiz habría ingresado al país bajo el nombre de Sergio Noronha Filho. Esta falsa identidad le habría permitido establecerse y operar sin inconvenientes en la región oriental del país.

El fiscal brasileño Lincoln Gakiya, especializado en el combate al crimen organizado, sostiene que Freitas fue enviado a Bolivia por Gegê do Mangue, otro alto mando del Primer Comando Capital (PCC), con la misión de supervisar el envío de pasta base de cocaína desde Sudamérica hacia Brasil. Según el informe, entre 2018 y 2019 el grupo criminal vinculado a Mijão habría movido más de mil millones de reales (más de 200 millones de dólares) en operaciones ilícitas.

El Ministerio Público de São Paulo señala que Sergio Luiz ocupa un lugar clave dentro de la estructura del PCC, específicamente en la llamada Sintonia Final, una especie de comité central que toma las decisiones más importantes de la organización.

Su rol no se limita al tráfico de drogas: también está bajo sospecha de haber planeado atentados, incluyendo el intento de asesinato del fiscal Amauri Silveira Filho en la ciudad de Campinas, São Paulo.

Las investigaciones apuntan a que desde Bolivia, Mijão dirige la logística internacional del tráfico de cocaína, coordinando rutas, aprobando pagos, y supervisando la compra y venta de drogas en los mercados controlados por el PCC. Además, se cree que sería el sucesor de “Tuta”, otro miembro de alto rango capturado en mayo de este año en Santa Cruz de la Sierra mientras tramitaba documentos de identidad bolivianos.

Actualmente, Sergio Luiz enfrenta al menos dos órdenes de captura en Brasil: una emitida en 2020 por la justicia federal y otra en 2023 por la justicia estadual, ambas por delitos relacionados con narcotráfico y asociación criminal.

