“Por Santa Cruz”: Cívicos exigen presencia de concejales en sesión del Concejo cruceño este martes

Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, convocó a un directorio de emergencia con el objetivo de asegurar la asistencia de los once concejales a la sesión del 9 de septiembre.

Charles Muñoz Flores

08/09/2025 13:34

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El Comité pro Santa Cruz convocó este lunes a un directorio de emergencia con el objetivo de garantizar la asistencia de los concejales a la sesión del Concejo Municipal programada para mañana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, enfatizó que la convocatoria no responde a intereses partidarios ni alianzas políticas.

“En caso de que algunos de ellos (concejales titulares) no puedan asistir, deberá presentarse su suplente. Hemos elegido a 11 concejales, y ellos tienen la obligación de sesionar por Santa Cruz de la Sierra, no por un partido, sino por su población. El pueblo tiene que seguir avanzando”, manifestó.

Asimismo, Cochamanidis anunció que la sesión servirá para identificar a los concejales “comprometidos con esta tierra” y, en contraste, a quienes podrían estar involucrados en actos de corrupción.

“Desde el Comité pro Santa Cruz hemos decidido llamar a un directorio de emergencia para hoy y acudir mañana a la sesión municipal, para ver quiénes están comprometidos con el trabajo del pueblo o con la corrupción”, agregó.

En paralelo, el Comité solicitó a la Sala Constitucional de Santa Cruz que se pronuncie sobre un amparo constitucional que determinará la legitimidad de la directiva del Concejo Municipal, encabezada actualmente por Comunidad Autonómica.

“Le pedimos, exigimos, que de una vez dé viabilidad y respuesta al amparo constitucional, donde legalmente se demostrará qué fuerza corresponde a la directiva”, concluyó Cochamanidis.

 

