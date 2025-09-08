TEMAS DE HOY:
Policial

Samuel advirtió en 'Caja Negra' de Red Uno sobre la presencia del jefe del PCC en Bolivia

Doria Medina enfatizó la necesidad de una estrategia coordinada a nivel internacional para combatir el narcotráfico.

Red Uno de Bolivia

08/09/2025 12:42

Samuel Doria Medina advirtió en 'Caja Negra' sobre la presencia del número 1 del PCC en Bolivia
Bolivia

El excandidato presidencial Samuel Doria Medina afirmó que el nuevo líder del Primer Comando Capital (PCC), la poderosa organización criminal brasileña, ya se encontraría instalado en Santa Cruz, siguiendo los pasos de su predecesor.

En su entrevista en Caja Negra de Uno Decide el pasado domingo 3 de agosto, Doria Medina señaló que la dinámica del narcotráfico ha cambiado significativamente en las últimas dos décadas. "Hace 20 años, la DEA era importante porque la cocaína iba a Estados Unidos, pero ahora la mayor parte va a Brasil. Y obviamente la Policía Federal [de Brasil] es un factor muy importante", afirmó.

Según Doria Medina, esta nueva ruta explica la presencia de altos mandos de organizaciones criminales brasileñas en Bolivia. "Hace un mes se ha detenido al jefe principal del PCC en Santa Cruz. Y me ha comentado un periodista brasileño que el nuevo jefe ya vive en Santa Cruz y va a los mismos lugares que iba el otro", aseguró.

El excandidato también se refirió al caso de Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que logró evadir un megaoperativo policial en agosto de 2023. Doria Medina recordó que Marset vivía de forma ostentosa y hasta tenía un equipo de fútbol. “Eso no se puede hacer si no hay complicidad de las autoridades”, sentenció.

Asimismo, Doria Medina enfatizó la necesidad de una estrategia coordinada a nivel internacional para combatir el narcotráfico, reconociendo que es una "actividad multinacional". Abogó por la colaboración de todas las fuerzas policiales del mundo para enfrentar este problema de manera efectiva.

 

 

 

