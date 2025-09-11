Policía realiza intensos operativos en busca de alias "Mijão" del PCC

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desplegó un intenso operativo para dar con el paradero de Sérgio Luiz de Freitas Filho, alias "Mijão", un peligroso líder del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil. Según las autoridades, este criminal ha residido en Bolivia durante una década, operando bajo una identidad falsa con documentación boliviana obtenida de manera fraudulenta.

Mijão orquestaba operaciones ilícitas desde Santa Cruz, las cuales se extendían hasta Brasil. Se reveló también que el delincuente solía frecuentar y alquilar propiedades en la exclusiva zona de Urubó, donde realizaba fiestas y reuniones con grupos musicales.

"Nuestro personal está realizando distintas labores de trabajo de campo en cuanto se refiere a la búsqueda de esta persona", informó el director de la Felcc, Gustavo Astilla. "Estamos en distintas zonas de nuestra ciudad, pero también sin descuidar los trabajos de investigación que tenemos en relación a distintos casos", agregó.

La búsqueda de Mijão no se limita a la Felcc. Varias unidades policiales se han sumado al operativo en un esfuerzo coordinado para recabar más información sobre la red criminal que dirigía. "Tenemos entendido que hay otras direcciones también que están realizando trabajo de campo, están realizando allanamientos en distintos lugares", añadió Astilla.

