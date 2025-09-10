Aguilera asegura que recuperarán documentos falsos usados por el líder del PCC en Segip

Tras la denuncia sobre la desaparición de la documentación que presentó el líder del Primer Comando Capital (PCC), Sérgio Luiz de Freitas, bajo el nombre falso de Sergio Noronha, ante el Servicio General de Identificación Personal (Segip), el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, aseguró que la información podrá ser recuperada en formato físico o digital en un plazo de 24 a 48 horas.

“Cada uno de los registros de Segip tiene un usuario y un operador. Estoy seguro de que vamos a poder encontrar esa información a partir de la búsqueda; sin embargo, por mi experiencia, es común que se utilicen oficiales del registro civil del área rural”, explicó Aguilera en entrevista con Que No Me Pierda (QNMP).

La autoridad recalcó que los documentos podrán ser recuperados en formato físico o digital, ya que para la emisión de identidad el registro civil exige la presentación de libretas y testigos. “No es razonable que una persona mayor de 18 años no cuente con documentos de identidad”, sostuvo.

Según el reporte preliminar, Freitas habría logrado obtener documentación auténtica a partir de papeles falsos. Tanto Segip como Migración preparan un informe para esclarecer lo ocurrido.

El Ministro de Gobierno informó en conferencia de prensa que el líder del PCC aparentemente ingresó de forma ilegal a Bolivia y presentó un certificado de matrimonio con una ciudadana boliviana, lo que le permitió obtener la naturalización en el país.

Mira la programación en Red Uno Play