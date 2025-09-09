Líder del PCC presentó un certificado de matrimonio con una boliviana para obtener su naturalización

Ante la denuncia realizada por un medio de comunicación brasileño de que el líder del Primer Comando Capital (PCC) Sérgio Luiz de Freitas Filho, conocido en el mundo del crimen como 'Mijão', está viviendo en Santa Cruz desde hace 10 años, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos indicó que, tras investigaciones, se pudo constatar que, el ciudadano extranjero aparentemente habría ingresado al país de manera ilegal y que presentó un certificado de matrimonio con una ciudadana boliviana con la cual obtuvo su naturalización boliviana

“Él habría ingresado al país de manera ilegal, no se cuenta con registros migratorios de que él en ese periodo haya ingresado de manera legal, ni tampoco de manera posterior con la identidad denunciada públicamente. Queremos informar que él presentó un certificado de matrimonio con una ciudadana boliviana, el cuál estás siendo validado”, informó Ríos.

EL ministro de Gobierno indicó que el documento señala que el matrimonio fue contraído en el 2011, accediendo con esto a la naturalización boliviana, presentando para ello un certificado de nacimiento falso el año 2014 con el nombre de Sergio Noronha.

“Para la otorgación de la cédula de identidad, él ha presentado un certificado que establece un el nombre de Sergio Noronha pero también tiene una nota aclaratoria que es un escrito que, de acuerdo con el artículo 192 párrafo 1 de la Constitución que establece la permanencia del de los ciudadanos extranjeros para ser naturalizado, sin embargo, la forma en la que él fue naturalizado no corresponde al artículo que se consigna en el certificado”, mostró el ministro Ríos.

La autoridad indicó que existe una certificación emitida por el Tribunal Supremo Electoral que coincide con los datos consignados en el libro y la partida, en el que señala que Sergio Moronha no tiene observaciones.

“Este certificado es falso porque cuando el Segip ha consultado con su base de datos, esta persona no presenta registro. A partir del carnet de identidad el pudo hacer renovaciones e incluso pudo tramitar una licencia de conducir”, informo el ministro.

Ríos aseguró que todos estos elementos serán investigados, puesto que se evidencia ‘presuntamente’ la participación de personas en distintas instancias para poder obtener la documentación, que data del 16 de agosto de 2014.

