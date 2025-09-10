Tras el caso del PCC, el Gobierno gestiona reunión con Brasil

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, se encuentra desarrollando una intensa agenda internacional destinada a reforzar los mecanismos de cooperación en la lucha contra el crimen organizado en la región.

La autoridad explicó que Arraya participó en la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia que se celebra en Argentina, donde sostuvo un encuentro con el secretario nacional de Seguridad Pública de Brasil, Mario Sarrubo, a fin de fortalecer la coordinación investigativa y operativa entre ambos países.

“En esta línea, nuestra viceministra ha solicitado un encuentro de alto nivel con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, con el objetivo de establecer una agenda conjunta y prioritaria frente a la amenaza que representa el crimen organizado transnacional”, señaló Ríos.

La cooperación entre ambos Estados cobra relevancia tras las recientes revelaciones de la prensa brasileña sobre Sérgio Luiz de Freitas Filho, alias Mijão, un criminal que habría residido en Bolivia durante una década utilizando documentación nacional obtenida con un certificado falso.

